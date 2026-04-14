Сбой в движении поездов произошел на «синей» линии метро Москвы
На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена поезда задерживаются, на «Электрозаводской» скопилось множество людей, передает корреспондент РИАМО.
Один из поездов простоял на станции около 7 минут, потом уехал. Не все пассажиры могут войти в приезжающие составы, поэтому на платформе собралась толпа.
По информации «Осторожно, Москва», один из поездов простоял в тоннеле между «Семеновской» и «Электрозаводской» более 5 минут.
«Ни о чем не говорят», — пожаловались пассажиры.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.