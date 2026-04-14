Россияне с полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) все чаще рассматривают его как инструмент для решения конкретных медицинских задач, а не для системной профилактики здоровья. ДМС в текущем виде остается реактивным инструментом, а не системой управления здоровьем, рассказали РИАМО эксперты страхового брокера Mains.

Большинство респондентов имеют полис ДМС: 54,3% получают его от работодателя, еще 45,7% приобрели самостоятельно. При этом почти треть опрошенных обращается к врачам только при появлении симптомов, а 28,5% вовсе никогда не проходили профилактические обследования. Регулярно, не реже одного раза в год, чекапы проходят лишь 22,8% участников исследования.

Ключевая причина отказа от профилактики — отсутствие внутренней потребности. Более половины опрошенных (52,2%) заявили, что не видят необходимости в регулярных обследованиях. Еще 19,8% указывают на то, что чекапы не входят в полис или требуют дополнительных расходов, а 18,1% ссылаются на нехватку времени. Низкая информированность также играет роль: часть респондентов не понимает, какие обследования им необходимы и зачем.

«То, что люди не используют ДМС для управления собственным здоровьем, связано с самим подходом к корпоративному страхованию, который сложился в нашей стране. Отсутствие системного подхода к страхованию превращает ДМС в статью расходов, а должно быть ровно наоборот. ДМС — это инструмент повышения эффективности для бизнеса и улучшения качества жизни для сотрудника», — отметил заместитель генерального директора страхового брокера Mains Леонид Екутич.

Даже при наличии предложений со стороны страховых компаний, работодателей или клиник вовлеченность остается ограниченной. Только 22,5% пользователей ДМС воспользовались предложением пройти чекап, тогда как 26,5% проигнорировали такую возможность, а почти треть не смогла вспомнить, получали ли подобные предложения вообще.

Запрос к системе ДМС

Опыт взаимодействия с системой ДМС в целом остается неоднозначным. Около 44% респондентов сталкивались с ситуациями, когда заявленные услуги фактически покрывались не полностью. Среди основных проблем пользователи отмечают сложность понимания условий полиса, неудобную запись к врачу и частичное покрытие лечения.

При этом запрос на развитие ДМС постепенно смещается в сторону расширенных и более гибких сервисов. Наиболее востребованными остаются услуги расширенной стоматологии, получение второго медицинского мнения и программы, выходящие за рамки базовой медицины. Однако готовность платить за такие опции ограничена: почти половина опрошенных, скорее, не готова к дополнительным расходам.

В результате ДМС в текущем виде остается для россиян преимущественно реактивным инструментом — способом получить помощь при заболевании, а не системой управления здоровьем. Потенциал профилактических программ, включая чекапы, пока используется ограниченно и требует как повышения прозрачности самих продуктов, так и дополнительной мотивации со стороны страховщиков и работодателей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.