Ефимов: столица передала в общую долевую собственность 45 объектов недвижимости

С начала текущего года столицей было принято решение о передаче в общую долевую собственность горожанам 45 нежилых объектов недвижимости, сказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты расположены в МКД и нежилых административных зданиях. Их общая площадь составляет свыше 6,6 тыс. кв. м.

«Собственники недвижимости в многоквартирных домах и нежилых административных зданиях могут зарегистрировать право общей долевой собственности на подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические комнаты, чтобы использовать их для своих нужд», — прокомментировал вице-мэр, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Возможность оформить в долевую собственность объекты общего имущества многоквартирных домов собственники жилья получили в 2014 году по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, а в 2021 году такое же право появилось у владельцев недвижимости в нежилых административных зданиях.

«Большинство объектов расположены в ЦАО — 22 помещения площадью около 2 тыс. кв. м. Как правило, их используют для организации рабочих мест консьержей, хранения сезонных вещей, велосипедов, самокатов и колясок, что позволяет освободить пространство в квартирах», — добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Данные о подобных объектах обновляются и публикуются на портале mos.ru, а также на правовых ресурсах, которые содержат актуальные нормативные акты с учетом последних изменений. Регистрация права собственности на общее имущество многоквартирного дома осуществляется по желанию правообладателей в заявительном порядке, сообщили в Градостроительном комплексе.