Система-112 в Подмосковье обработала 800 тыс лесных вызовов в 2026 году

С начала 2026 года операторы системы-112 в Подмосковье зарегистрировали более 800 тысяч обращений, связанных с лесным хозяйством. Все лесничества региона подключены к системе, что ускоряет реагирование на происшествия, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Информационное взаимодействие между региональной системой-112 и комитетом лесного хозяйства Московской области действует с 2015 года. К системе подключены все лесничества Подмосковья. Операторы в автоматическом режиме передают данные о происшествиях в лесном фонде в профильные службы.

К таким обращениям относятся сообщения о заблудившихся людях, лесных пожарах, обнаружении мусора, незаконной рубке и других нарушениях. С момента начала сотрудничества в профильные ведомства направлено более 51 тысячи сообщений.

В летне-осенний период количество обращений традиционно растет из-за теплой и сухой погоды и начала ягодно-грибного сезона. В это время ежедневно поступает в среднем около 30 сообщений о происшествиях в лесах.

В системе также действует функция геопозиционирования, которая автоматически определяет местонахождение заявителя. Это помогает оперативно находить потерявшихся людей и точно устанавливать места возгораний и других инцидентов. При чрезвычайной ситуации жителям рекомендуют звонить по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.