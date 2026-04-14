Студенты колледжа «Энергия» в Реутове посетили НПО машиностроения

Студенты Подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе участвуют в акции «День без турникета» и посещают НПО машиностроения в преддверии единого дня открытых дверей 18 апреля и Дня космонавтики, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 30 марта обучающиеся вместе с наставниками посещают градообразующее предприятие Реутова — Военно-промышленную корпорацию «НПО машиностроения». Экскурсии проходят в рамках месячника «День без турникета».

В музее предприятия студентам показывают редкие образцы военной техники. Среди них — истребитель спутников, спутник-радар «Кондор», автоматическая беспилотная версия станции «Алмаз» с радаром бокового обзора. Также участники знакомятся с моделями крылатых и баллистических ракет, космических аппаратов, подводных лодок и пусковых установок.

В колледже отметили, что «НПО машиностроения» является одним из ведущих космических предприятий России и СССР. Предприятие много лет выступает партнером колледжа в реализации проекта «Профессионалитет» и остается стратегическим работодателем для выпускников.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.