Смольянинову* заочно запросили 9 лет и 10 месяцев колонии за фейки об армии

Актеру Артуру Смольянинову* заочно запросили 9 лет и 10 месяцев колонии за фейки о российской армии, сообщает «112» .

Как считает следствие, зимой 2023 года он дал «Новой газете Европа»** интервью, где рассказал заведомо ложную информацию о ВС РФ. Сам актер в это время находился за рубежом.

В январе 2024 года артист поговорил с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Смольянинов* рассказал им о желании получить гражданство Украины «под ключ» и выступать для украинцев.

Смольянинов* находится в международном розыске по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ и разжигании ненависти. В январе 2023 года Минюст включил его в реестр иноагентов, а в мае 2024 года — в перечень террористов и экстремистов.

* Лицо признано в РФ иноагентом, а также внесено в перечень террористов и экстремистов.

** Интернет-издание, которое признано нежелательным в РФ.

