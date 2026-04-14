Подмосковье представило опыт реформы лесного хозяйства

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин представил итоги реорганизации лесных учреждений региона на Всероссийском совещании по итогам 2025 года и задачам на 2026 год. Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На совещании «Основные итоги работы лесного хозяйства России в 2025 году и задачи на 2026 год», организованном Федеральным агентством лесного хозяйства, Алексей Ларькин рассказал об объединении «Мособллеса» и «Центрлесхоза» в единое государственное автономное учреждение. Сейчас в структуре работают 2141 человек. Учреждение выполняет 41 вид работ по госзаданию и 62 — с учетом новых направлений, включая рубки ухода, шесть видов внебюджетных услуг и лесопереработку.

Группировку лесопожарных сил в 2025 году увеличили вдвое. Все пожары ликвидируются в первые сутки. Объем санитарных мероприятий вырос в два раза, а доля работ, выполняемых собственными силами, — в 3,5 раза. Рост обеспечен за счет механизации и закупки современной техники.

В сфере воспроизводства лесов объем работ превысил показатель предыдущего года на 2 тыс. гектаров. 83% мероприятий учреждение выполняет самостоятельно с применением мульчеров, культиваторов и другой техники. Контроль полностью переведен в цифровой формат: приемка проходит в электронном виде с фотофиксацией, в 2026 году запускается единая система «планирование—приемка—контроль» на платформе СОУЛП.

Средняя зарплата по учреждению выросла с 70 до 104 тыс. рублей, в лесничествах — до 124 тыс. рублей, что на 63% выше уровня прошлого года и превышает средний показатель по региону. В числе задач на 2026 год — сохранение уровня противопожарной защиты, наращивание санитарно-оздоровительных мероприятий и дальнейшая механизация работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.