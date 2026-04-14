Более 13 тыс девятиклассников Подмосковья прошли пробный экзамен

Свыше 13 тысяч девятиклассников Московской области 14 апреля приняли участие во всероссийской тренировке по информатике в новом компьютерном формате экзамена. Испытание прошло на базе 435 пунктов проведения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С этого года Московская область переходит на новый формат основного государственного экзамена по информатике для девятиклассников. Испытание будет проходить полностью в компьютерной форме. Это позволит повысить объективность оценки знаний, сократить административные издержки и время обработки результатов, а также уменьшить бумажную нагрузку на пункты проведения экзаменов.

Тренировочное мероприятие было максимально приближено к реальным условиям. Школьники прошли все этапы экзамена — от организованного входа в пункт проведения и инструктажа в аудитории до выполнения заданий за компьютером.

По данным ведомства, подобные тренировки помогают заранее проверить готовность школ и специалистов к проведению экзаменационной кампании. Кроме того, учащиеся получают возможность познакомиться с форматом и чувствовать себя увереннее в день основного экзамена. До конца мая в регионе запланировано еще несколько тренировок для отработки технологических решений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.