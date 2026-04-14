Квартальная выручка Gucci упала на 14%

По итогам I квартала текущего года, итальянского модного дома Gucci упали на 14%, до 1,35 млрд евро. Модный дом дает почти 50% продаж холдингу Kering, который также владеет брендами Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, сообщается на сайте компании.

Согласно отчету, выручка Gucci за отчетный период снизилась на 6% и составила 3,6 млрд евро. При этом в Kering ухудшение показателей связали с ближневосточным конфликтом.

«Конфликт на Ближнем Востоке остается зоной повышенного внимания для нашей группы», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что в регионе работают 79 магазинов. На Ближний восток приходится около 5% розничной выручки. При этом в I квартале 2026 года выручка упала на 11%, хотя в январе и феврале наблюдался рост.

Кроме того, холдинг указал замедление роста мирового туризма и неопределенность в мировой экономике среди других негативных факторов.

