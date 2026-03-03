Бизнесмены за копейки легализуют в РФ продажу «паленой» обуви Adidas и Nike

Продажу «паленой» обуви Adidas и Nike легализовывают в России всего за 1,5 тыс. рублей. Бизнесмены получают декларации соответствия и легально реализовывают реплики популярных брендов, сообщает Mash .

Документы появляются в государственной базе Росаккредитации. После этого неизвестные изготовители, заводы из Китая и предприниматели из РФ оплачивают государственную пошлину и продают подделки популярных брендов.

В документах есть известные зарубежные бренды, разрешений на продажу товаров они не давали.

Так, некий индивидуальный предприниматель Магомедов Х. М. продает обувь с логотипами Dr. Martens, Adidas, Nike и ASICS. Некоторые бизнесмены якобы шьют люксовые сумки от Armani, Gucci, Louis Vuitton.

В 2025 и 2026 годах были получены не менее 1,4 тыс. подобных сертификатов. Их выдают на срок от 3 до 5 лет. Формально предприниматели действуют законно. Они получили декларацию, а значит могут торговать вещами.

В базе находятся около 1 тыс. заявителей. Среди них есть крупные юридические лица с популярными товарными знаками. Они создают «паленку» высокого качества. При этом получают значок оригинального товара, поскольку обладают официальной регистрацией.

В Росаккредитации рассказали, что получение деклараций не позволяет легализовать контрафакт. За его продажу отвечает продавец. Если обнаружатся нарушения, документы отзовут. Информацию о недобросовестных заявителях отправляют правоохранителям.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.