Жилой дом частично обрушился из-за оползня в Дагестане
В Дагестане обвалилась часть жилого двухэтажного дома. Это случилось на фоне оползней, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в селе Уркарах. По словам очевидцев, сначала они увидели внушительную трещину в здании, после чего раздался скрежет. В результате дом начал рушиться.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в Дагестане скончалась женщина, которая получила многочисленные травмы при сходе лавины.
