Осипова заявила, что российские туристы выберут на майские праздники

В 2026 году майские праздники продлятся шесть дней — с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Дни между ними будут рабочими. Это самые короткие выходные за последние восемь лет, что повлияло на туристический спрос.

По словам Осиповой, поездки по стране традиционно популярнее зарубежных, а в этом году баланс еще сильнее сместился в пользу внутреннего туризма.

«По статистике туроператоров, люди в основном, конечно, поедут отдыхать по России. Это те туристы, у кого не получится присоединить к майским выходным отпускные дни, — говорит собеседница издания. — Первое направление, о котором я тут хочу сказать — это Краснодарский край, который планирует принять за майские праздники порядка 600 тысяч туристов. Он у нас всегда на первом месте — все-таки это море, это уже ожившая природа. Также спросом пользуются, естественно, экскурсионные туры в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Есть железнодорожные туры по городам России. Популярен санаторный отдых, но он круглогодичный, поэтому всегда в топе», — сказала Осипова.

За границу поедут те, кто продлит отдых отпуском. В лидерах — Турция, Египет, Китай и страны Юго-Восточной Азии, до 90% бронирований приходится на пляжные отели. Средняя продолжительность туров составит около восьми ночей, а бронирование началось за 2,5 месяца до праздников.

