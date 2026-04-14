Россияне смогут вернуть взнос по ипотеке при банкротстве

В конце марта в закон «О несостоятельности» внесли поправки, позволяющие вернуть первоначальный взнос после продажи единственного ипотечного жилья при банкротстве. О нюансах применения новых норм сообщает АБН24 .

Изменения дают гражданам возможность получить обратно первоначальный взнос, если ипотечная квартира продана в рамках процедуры банкротства. Однако для этого необходимо соблюдение ряда условий.

«С точки зрения обывателя, безусловно, это хорошие поправки, и здесь есть доля однозначно справедливости, потому что в определенный момент времени покупатель недвижимости внес свои собственные средства. И по факту, если такая история у нас получилась и невозможность выплачивать ипотеку привела к банкротству, то все деньги получает банк. В случае финансовой несостоятельности денежные средства как раз‑таки с вырученной квартиры могут быть крайне нужны — особенно первоначальный взнос», — отметил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Эксперт подчеркнул, что воспользоваться нормой будет непросто. Суды требуют доказать реальную финансовую несостоятельность и отсутствие умысла.

«Сейчас уже все встает на круги свои, и достаточно сложно, во‑первых, закредитоваться. Нужно доказать, что действительно состоялась финансовая несостоятельность, а не было какого‑то умысла. И делать это сейчас крайне сложно, особенно если кто‑то хочет этой лазейкой в будущем воспользоваться. Законодательство регулируется, вносятся изменения, подход судов стал намного жестче», — добавил Ракута.

