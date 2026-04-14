Свыше 20 торговых судов прошли за сутки через Ормузский пролив

За последние сутки через Ормузский пролив прошли десятки торговых судов, несмотря на блокаду США, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

По данным издания, всего замечено более 20 судов. Среди них были грузовые, а также контейнеровозы и танкеры. Они следовали в Персидский залив и из него.

Некоторые из судов передвигались с выключенными транспондерами.

Ранее через Ормузский пролив прошел китайский танкер Rich Starry, находящийся под американскими санкциями.

