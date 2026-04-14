Через Ормузский пролив прошел китайский танкер, находящийся под санкциями США

Китайский танкер Rich Starry, который находится под американскими санкциями, прошел через Ормузский пролив, несмотря на действующую блокаду, сообщает Mash .

Судно компании Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd было внесено в санкционный список за сотрудничество с Ираном. Оно первым вошло в пролив и потом вышло из Персидского залива, после того как военные США перекрыли путь.

На борту китайского корабля находится около 250 тыс. баррелей метанола и китайский экипаж.

Вслед за танкером Rich Starry к проливу направляется еще одно подсанкционное судно — Murlikishan, оно ранее перевозило российскую и иранскую нефть. Скорее всего, 16 апреля оно заправится мазутом в Ираке.

