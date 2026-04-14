RT опубликовал видео с критикой Волкова* в адрес Киева
RT получил запись закрытого стрима главы политических проектов ФБК* Леонида Волкова***, где он раскритиковал украинские власти за поддержку РДК* и заявил о коррупции в стране, сообщает RT.
По данным RT, видео передал источник из окружения Михаила Ходорковского**. Эфир прошел в феврале 2026 года для узкого круга сторонников и спонсоров.
Волков*** признал, что его прежние высказывания о «Русском добровольческом корпусе»* вызвали скандал и создали проблемы для соратников в Литве.
«Мои слова привели к политическому скандалу, который создает проблемы для всей организации... Конечно, это была большая ошибка», — сказал Волков***.
При этом он вновь обвинил украинские власти в «глорификации неонацистов» и назвал ставку на РДК* «очевидной политической ошибкой».
«Ставка на неонацистов, глорификация неонацистов кажется очевидной политической ошибкой», — заявил он.
Волков*** также заявил о коррупции на Украине, упомянув скандалы вокруг «Энергоатома», ТЦК и прокуратуры.
«Известно, что есть очень много коррупции в украинской власти», — отметил он.
Ранее публикация переписки Волкова*** с Анной Тирон привела к уголовному делу на Украине по статье об «оправдании российской агрессии». Проверка проводилась и в Литве.
* Организации признаны террористическими и запрещены в РФ.
** Признан иноагентом.
*** Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.