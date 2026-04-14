RT опубликовал видео с критикой Волкова* в адрес Киева

RT получил запись закрытого стрима главы политических проектов ФБК* Леонида Волкова***, где он раскритиковал украинские власти за поддержку РДК* и заявил о коррупции в стране, сообщает RT .

По данным RT, видео передал источник из окружения Михаила Ходорковского**. Эфир прошел в феврале 2026 года для узкого круга сторонников и спонсоров.

Волков*** признал, что его прежние высказывания о «Русском добровольческом корпусе»* вызвали скандал и создали проблемы для соратников в Литве.

«Мои слова привели к политическому скандалу, который создает проблемы для всей организации... Конечно, это была большая ошибка», — сказал Волков***.

При этом он вновь обвинил украинские власти в «глорификации неонацистов» и назвал ставку на РДК* «очевидной политической ошибкой».

«Ставка на неонацистов, глорификация неонацистов кажется очевидной политической ошибкой», — заявил он.

Волков*** также заявил о коррупции на Украине, упомянув скандалы вокруг «Энергоатома», ТЦК и прокуратуры.

«Известно, что есть очень много коррупции в украинской власти», — отметил он.

Ранее публикация переписки Волкова*** с Анной Тирон привела к уголовному делу на Украине по статье об «оправдании российской агрессии». Проверка проводилась и в Литве.

* Организации признаны террористическими и запрещены в РФ.

** Признан иноагентом.

*** Внесен в перечень террористов и экстремистов.

