Губернатор: более 40 немецких компаний продолжает работать в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что свыше 40 немецких компаний продолжает работать в штатном режиме на территории Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями российско-германской внешнеторговой палаты во главе с Маттиасом Шеппом. Стороны обсудили развитие компаний с немецкими инвестициями, вложения в логистику и промышленный ремонт в регионе.

«Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья. Сегодня в регионе реализуется более 50 проектов, а свыше 40 компаний продолжает работать в штатном режиме», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, регион ценит, что в непростых условиях немецкие партнеры сохраняют присутствие в Подмосковье и продолжают развивать предприятия. На ПМЭФ обсудили дальнейшие планы по развитию немецкого бизнеса. Например, проект компании «Мастерлок», которая повышает надежность техники и восстанавливает критически важное импортное оборудование.

«Мастерлок» специализируется на мобильном ремонте, восстановлении и механической обработке критически важного импортного оборудования прямо на месте эксплуатации. Компания разрабатывает и производит уникальные станки и инструменты, что существенно сокращает время простоя техники и снижает зависимость от зарубежных сервисов. В Подольске «Мастерлок» располагает производственно-складским комплексом площадью 1300 кв. м, где работает более 20 сотрудников.

Компания «Мастерлок» намерена увеличить свою технологическую инфраструктуру в Подмосковье. Для этого она ищет наиболее подходящую площадку. Рассматриваются два варианта: территория особой экономической зоны или готовые цифровые промышленные формата Light Industrial.

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