Глава Дагестана прокомментировал слухи об отставке

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на появившиеся слухи о своей отставке, сообщает ТАСС .

Он заявил, что его дальнейшая судьба зависит от президента РФ Владимира Путина.

«Я солдат нашего верховного главнокомандующего, и где он мне прикажет быть в тот или иной момент начиная с определенных регионов заканчивая другими какими-то местами. Я буду там, где он определит мое дальнейшее место», — заявил Меликов.

Он также отметил, что больше не планирует давать комментарии по этому поводу.

