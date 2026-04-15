В Приамурье местную жительницу оштрафовали на 30 тыс руб за критику властей

В Амурской области 39-летнюю местную жительницу оштрафовали за критику российской власти в социальных сетях, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июле прошлого года в соцсетях женщина оставила нецензурный комментарий, который содержал критику государственной власти.

В отношении фигурантки составили административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ).

Сковородинский районный суд признал женщину виновной и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

