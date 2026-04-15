В Жуковском пройдет общеобластной субботник
В Жуковском 25 апреля пройдет общеобластной субботник, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Основных локаций проведения субботника в этом году три: набережная на улице Федотова, Треугольный лес, лес у станции Отдых.
"В местах сбора участникам субботника будут раздаваться мешки для мусора, перчатки и весь необходимый инвентарь. Приглашаю всех жителей города принять участие в субботнике. Сделаем Жуковский еще чище и красивее вместе", - прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.
Начало мероприятия в 10:00.
Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.