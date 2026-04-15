Жена израильского дипломата устроила ДТП в центре Петербурга и не признала вину

Жена вице-консула Израиля врезалась в две машины в центре Санкт-Петербурга, а затем отказалась признавать вину, сославшись на дипломатический иммунитет, сообщает «112» .

ДТП произошло в Петроградском районе 20 марта. Дама вылетела на своем авто на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Она столкнулась с двумя ехавшими на «зеленый» машинами: легковушкой и «Газелью».

Оба автомобиля получили повреждения. «Газель» и вовсе теперь не может выполнять своих функций.

Женщина не признала свою вину и не явилась в ГАИ. Она заявила о своем дипломатическом иммунитете. Ее супруг также отказался от комментариев.

Ранее большегруз столкнулся с «Газелью» в Подмосковье. В результате два человека погибли и один пострадал.

