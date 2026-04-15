В Москве университет подал в суд на студентку за отказ возвращать стипендию

Столичный университет подал в суд на отчисленную студентку за отказ возвращать стипендию за весь период обучения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Студентка была зачислена в Корпоративный университет Транспортного комплекса на специальность водителя трамвая. Она была включена в 57-ю группу и получила стипендию, которая предоставляется всем обучающимся по направлениям Московского транспорта.

Однако в конце обучения студентке не удалось сдать экзамены, она была отчислена из-за несоблюдения обязанностей по «добровольному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана».

Согласно условиям заключенного договора, она должна была вернуть стипендию за 5 месяцев обучения, но не сделала этого в установленные сроки. В результате университет обратился в суд, который полностью удовлетворил иск и обязал девушку все возместить.

