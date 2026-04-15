В 2026 году в Подмосковье капитально отремонтируют 26 мостов. Приведение в порядок путепроводов и мостовых сооружений закреплено в народной программе «Единой России». К сентябрю будут введены в эксплуатацию два моста в Серпухове – в деревнях Бутурлино и Лукино. А в Дмитрове полным ходом идет реконструкция Рогачевского моста через канал имени Москвы – это избавит от пробок почти 80 тысяч жителей, передает пресс-служба партии.

В Бутурлино уже смонтировали локальные очистные сооружения к ливневой канализации, которая защитит дорогу от разрушения во время дождей. Подрядчик укрепляет откосы и вскоре приступит к бетонным работам. По словам начальника управления дорожного хозяйства администрации Серпухова Арби Чекиева, работы ведутся с опережением графика. До их завершения движение организовано в объезд.

В Лукино работы тоже идут ускоренными темпами – объект должны были сдать к 2027 году, но обещают открыть уже этой осенью. Рабочие выполнили основную и самую сложную часть работ – смонтировали пролетные строения на опорах над железной дорогой. Сейчас возводят армогрунтовую стену.

Председатель Общественной палаты Серпухова Павел Михайлюк говорит, что мосты важны не только для жителей этих деревень.

«Переправа нужна для всего Серпухова, потому что эта артерия связывает не только поселения округа, но ещё дает выезд на Симферопольское шоссе, соединяя южное Подмосковье с региональными дорогами», – отметил он и напомнил, что в прошлом году в Серпухове капитально отремонтировали мост им.Подольских курсантов через реку Ока на федеральной трассе М-2 «Крым».

В Дмитрове выполняют наказы жителей по реконструкции Рогачевского моста через канал имени Москвы. Длина объекта – 210 метров. Подрядчик приступил к ключевому этапу – монтажу собранных металлоконструкций на пролётное строение.

«Сейчас приходится ездить в объезд, тяжеловато. Очень рада, что мост наконец реконструируют – у нас здесь вечные пробки. К тому же обещают сделать пешеходные дорожки, лифты. Это, конечно, удобно», - говорит местная жительница Кристина Назарова.

Работы идут по графику – готовность объекта превысила 50%, сообщил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

«Реконструкция Рогачёвского моста и прилегающей дорожной сети – один из самых масштабных инфраструктурных проектов для Дмитрова. После открытия движения здесь будет четыре полосы, а новый путепровод через железную дорогу избавит город от хронических заторов. Водители смогут экономить до 40 минут в пути. Завершение всех работ запланировано на 2029 год», - сказал Михаил Шувалов.

Проектом предусмотрена также реконструкция прилегающего участка: от улицы Ново-Рогачевской до Профессиональной. Дорогу расширят до четырёх полос, построят двухполосный путепровод взамен железнодорожного переезда Савеловского направления. Кроме этого, появятся новые съезды, пешеходные зоны и шумозащитные экраны.

Депутат Госдумы Александр Коган отметил, что качество и безопасность дорог для Подмосковья - одна из самых важных и амбициозных задач, которую «Единая Россия» реализует в рамках народной программы.

«В 2026 году в Московской области планируется завершить капитальный ремонт 31 путепровода, включая 26 мостов и один наплавной мост», - сообщил депутат.

Всего по наказам жителей региона, включенным в народную программу «Единой России» в 2021 году, за неполные пять лет в Московской области построено и реконструировано 55 автомобильных дорог областного и муниципального значения общей протяженностью около 8 тысяч км. В планах на этот год – еще более 1,5 тысячи объектов: более 600 км региональных трасс и свыше 700 км – местных.

Партия уже ведет сбор наказов жителей в новую редакцию народной программы – в ней будут закреплены задачи на следующие пять лет. Внести свои предложения можно на сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья.