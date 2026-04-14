Канье Уэста обвинили в нападении на человека в голливудском отеле

Известного американского рэп-исполнителя Канье Уэста обвинили в нападении на человека в голливудском отеле. На музыканта подали в суд, сообщает сообщает TMZ .

Инцидент произошел год назад в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Потерпевший утверждает, что музыкант подошел к столику ударил его по лицу. От удара мужчина упал на пол. Затем рэпер якобы нанес еще несколько ударов, пока пострадавший лежал без сознания.

Также пострадавший заявил, что Уэст ложно обвинил истца в оскорбительном и неподобающем поведении по отношению к женщине из его компании, повторив эту ложь в популярном подкасте.

Согласно судебным документам, рэпера обвиняют в нанесении побоев и причинении эмоционального ущерба. Истец пожелал остаться неназванным. К настоящему моменту сумма иска неизвестна.

