Грузовик сбил дорожную мачту на внутренней стороне ТТК в Москве

Грузовой автомобиль сбил П-образную опору на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Из-за этого затруднено движение, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в районе дома 16/15с1 по Спартаковской площади. На данный момент на месте работают оперативные службы.

Из-за произошедшего оказалось затруднено движение по внутренней и внешней стороне ТТК. Водителям советуют выбирать пути объезда.

Как уточняет MSK1.RU, дорожную мачту сбил грузовик КамАЗ на въезде в Лефортовский тоннель.

