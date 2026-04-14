Как в воду канул: пропавшего Героя России безрезультатно ищут уже десять дней

В Кемеровской области уже больше десяти дней ищут 23-летнего Героя России

23-летний Герой России рядовой Алексей Асылханов пропал в Кемеровской области больше 10 дней назад. Его до сих пор не могут найти, сообщает URA.RU .

3 апреля мужчина сказал жене, что отправился на работу. Вечером он не вышел на связь.

Предварительно, в день пропажи Герой РФ сел к кому-то в машину. После этого его не видели.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Жена пропавшего уверяет, что муж ни с кем не конфликтовал. Она не верит в криминальную версию происшествия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.