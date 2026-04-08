Дело по статье об убийстве возбуждено после пропажи Героя России Асылханова

В Кемеровской области расследуется уголовное дело, возбужденное после пропажи Героя России Алексея Асылханова, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.

Дело возбудили по ст. 105 УК РФ (убийство).

3 апреля 23-летний Герой РФ ушел из дома в городе Юрге и не вернулся. Он пропал по пути на работу. Известно, что в день пропажи он якобы сел в машину к неизвестному мужчине.

По состоянию на 8 апреля следов Асылханова не найдено. Поиски еще не дали результатов.

Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» приступили к информационной работе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.