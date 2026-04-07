23-летний Герой России сел в неизвестную машину и бесследно исчез на Кузбассе

Герой России, рядовой Алексей Асылханов пропал без вести по пути на работу в Кемеровской области. Уже четвертые сутки его местонахождение остается неизвестным, сообщает Baza .

В Юрге 23-летний участник СВО, награжденный за выдающиеся заслуги перед страной, после окончания службы устроился на работу в техникум агротехнологий. Вечером Асылханов перестал выходить на связь.

Правоохранительные органы и волонтеры подключились к поиску. Рядовой запаса обычно ездил на личном автомобиле, но в день пропажи якобы сел в машину к неизвестному мужчине. Эту версию тщательно проверяют сотрудники полиции.

Асылханов — разведчик-оператор БПЛА десантного полка, был удостоен награды за уничтожение 15 танков, более 50 бронемашин и десятков бойцов ВСУ. Затем сам попал под атаку беспилотника, был тяжело ранен, но сумел самостоятельно оказать себе первую помощь и вызвать группу эвакуации. В госпитале Асылханову пришлось ампутировать ногу.

