Главреда «Сапы» Джикаеву и полицейского из Махачкалы задержали по делу о взятке

Правоохранители задержали главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву и сотрудника полиции из Махачкалы. Оба являются фигурантами дела о взятке, сообщает столичное ГСУ СК РФ.

По версии следствия, Джикаева передала полицейскому более 250 тыс. рублей в период с июля 2020 по июнь 2025 года. Тот взамен отправлял ей сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, содержащие персональные данные.

Во вторник в офис «Сапы» пришли правоохранители. В течение нескольких часов они проводили обыски. Причиной стали сведения о торговле служебной информацией МВД. С подозреваемыми проведут следственные действия в Москве.

Ранее суд арестовал на два месяца экс-главреда Readovka Алексея Костылева. Он проходит фигурантом дела о мошенничестве на сумму в 1 млрд рублей, которые были выделены Министерству обороны РФ.

