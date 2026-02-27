Суд арестовал на два месяца экс-главреда Readovka Алексея Костылева

Тверской районный суд Москвы арестовал до 25 апреля основателя и бывшего главного редактора медиахолдинга Readovka Алексея Костылева, об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Костылев проходит фигурантом дела о мошенничестве на сумму в 1 млрд рублей, которые были выделены Министерству обороны РФ.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2026 года в отношении Костылева Алексея Леонидовича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в сообщении суда.

Теперь Костылеву грозит срок до 10 лет лишения свободы. По уголовному делу о мошенничестве, кроме журналиста, проходит еще один фигурант, но его имя пока не разглашается.

