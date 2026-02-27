По делу о мошенничестве вместе с Костылевым проходит еще один человек

Основатель и экс-глава редакции Readovka Алексей Костылев фигурирует в уголовном деле не один. О появлении еще одного фигуранта заявил адвокат журналиста, пишет ТАСС .

Костылева обвиняют в соучастии в присвоении примерно одного миллиарда рублей у Министерства обороны в рамках государственных контрактов. Данную информацию озвучил его защитник на заседании в Тверском суде Москвы, где рассматривается мера пресечения для Костылева.

«Моему подзащитному обвинение пока не предъявлено, а само уголовное дело было возбуждено в отношении другого неустановленного лица», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Костылева задержали 25 февраля, а спустя два дня — 27 февраля — в суде ему избирают меру пресечения.

