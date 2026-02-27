сегодня в 13:53

Основателя Readovka Костылева задержали по подозрению в мошенничестве

Бывшего главного редактора и основателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева 25 февраля вызвали на допрос, после чего задержали по подозрению в мошенническом преступлении, сообщает ТАСС .

Предварительно известно, что журналиста вызвали на допрос 25 февраля в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, после чего его поместили в изолятор временного содержания.

Вопрос о мере пресечения будет рассмотрен 27 февраля Тверским районным судом Москвы.

О какой сумме ущерба идет речь, на момент публикации заметки не сообщается.

