Создателя Readovka Костылева привезли в суд
Создателя и экс-главного редактора СМИ Readovka Алексея Костылева привезли в Тверской суд Москвы. До этого его задержали по делу о мошенничестве, рассказал ТАСС участник процесса.
Костылеву выберут меру пресечения.
В силовых структурах ТАСС рассказали, что журналисту пока не предъявили обвинения. Он имеет статус подозреваемого.
Ранее сообщалось, что Костылев может быть причастен к мошенничеству на сумму минимум один млн рублей. Основателя Readovka задержали 25 февраля. Журналисту может грозить до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.
