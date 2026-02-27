Создателя Readovka Костылева привезли в суд

Создателя и экс-главного редактора СМИ Readovka Алексея Костылева привезли в Тверской суд Москвы. До этого его задержали по делу о мошенничестве, рассказал ТАСС участник процесса.

Костылеву выберут меру пресечения.

В силовых структурах ТАСС рассказали, что журналисту пока не предъявили обвинения. Он имеет статус подозреваемого.

Ранее сообщалось, что Костылев может быть причастен к мошенничеству на сумму минимум один млн рублей. Основателя Readovka задержали 25 февраля. Журналисту может грозить до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.