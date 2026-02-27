сегодня в 15:06

Основателя Readovka Костылева обвиняют в мошенничестве на сумму 1 млн руб

Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев может быть причастен к мошенничеству на сумму не менее 1 млн рублей, сообщает ТАСС .

Костылева задержали 25 февраля. Предварительно, его подозревают в мошенничестве на сумму не менее 1 млн рублей.

Эту информацию подтвердили в Readovka. По данной статье Костылеву может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Следствие требует заключить мужчину под стражу. 27 февраля суд решит вопрос о мере пресечения.

