В Раменском округе открыли сезон ралли-кросса

Сезон ралли-кросса «Кубок YUKA ADV Pro Racing» на призы ДОСААФ России стартовал 11 апреля 2026 года на автодроме ADM Raceway в Мячково Раменского округа. В соревнованиях приняли участие более 60 пилотов из России и Беларуси, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Несмотря на холод, сильный ветер и проливной дождь, гонщики выступили в 11 классах — от юниорских багги до мощных кузовных автомобилей. После тренировочных заездов, где спортсмены адаптировались к скользкой трассе, началась основная борьба в формате трех хитов на дистанции около километра. Погодные условия добавили интриги: участники допускали вылеты и ошибки, однако большинство успешно справились с испытаниями.

Финалы прошли во второй половине дня. Победителями в своих классах стали Владимир Крючков (Супер-1600), Александр Южаков (Национальный), Александр Петров (Д2-Классика), Алексей Савин (Классика Плюс) и Александр Эрфорт (Суперавто). В командном зачете среди детских коллективов победила MSK Racing Team, среди взрослых — «Будущие чемпионы».

«Я с детства, с четырнадцати лет в автоспорте. Заканчивать не собираюсь еще лет двадцать. Сейчас надо ехать аккуратно, потому что спешка приводит к аварии. Автокросс — это лучшие старты. И мы готовы изо всей силы показать себя», — поделился участник Андрей Бойко, занявший четвертое место в классе «Суперавто».

Отдельное внимание зрителей привлекли юниорские и показательные заезды самых юных спортсменов.

«Я сел на карт в первый раз — и почувствовал, что меня изнутри разрывает от счастья. Сейчас у меня уже пять кубков и шесть медалей. Сегодня я приехал побеждать», — сказал семилетний Костя Коряжкин после финиша.

Турнир стал ярким стартом автоспортивного сезона в Подмосковье и прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.