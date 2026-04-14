Задержан предполагаемый глава челябинской ОПГ «Вахрушевские»

Задержание проводили сотрудники сразу нескольких силовых ведомств. Неоднократно судимый Вахрушев попал в поле зрения полиции после задержания Артака Варосяна, который является предполагаемым членом другой ОПГ — «Артаковские».

Дома у Варосяна прошли обыски. Там были найдены драгоценные металлы. По данным следствия, они были добыты преступным путем на ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК, бывшее «Южуралзолото»).

Правоохранители отмечают, что ОПГ «Вахрушевские» причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них — незаконный оборот драгметаллов, в том числе на ПАО «ЮГК». Самого лидера банды подозревают в вымогательстве.

Ранее стало известно, что предполагаемый лидер еще одной ОПГ «Казаевские» Николай Казаев погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Ранее присяжные оправдали Казаева по двум эпизодам убийства.

