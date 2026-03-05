Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» погиб в зоне СВО

Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» Николай Казаев погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Ранее присяжные оправдали Казаева по двум эпизодам убийства, сообщает Telegram-канал «Происшествия Казань» .

«От родственников оправданного поступила информация, что Казаев действительно заключил контракт и был направлен в зону СВО», — рассказал адвокат Сергей Николаев на заседании в Кировском суде Казани.

Он подчеркнул, что предполагаемый лидер ОПГ был в разведывательно-штурмовом взводе с позывным Людо на новотроицком направлении в ДНР.

По словам адвоката, родственникам оправданного передали информацию, что его группа в полном составе не вернулась с боевого задания. Официальное подтверждение смерти Казаева ожидается через 2 недели.

Николаев обратился к суду с просьбой приостановить дело или отложить его рассмотрение до получения подтверждающей информации. Суд отложил процесс до получения подтверждающих документов.

ОПГ «Казаевские» была создана в конце 1980-х и на протяжении двух десятилетий действовала на территории Казани. Согласно приговору суда, участники группировки совершили не менее 5 убийств, ряд актов вымогательства, грабежей и разбоев. В 2000 году Казаев покинул ОПГ из-за внутренних конфликтов. В 2023 году его арестовали, однако в конце прошлого года суд вынес оправдательный приговор.

