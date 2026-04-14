Мощный взрыв прогремел на пороховом заводе в Казани

Мощный взрыв на пороховом заводе напугал жителей Казани. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщает KazanFirst .

ЧП произошло во вторник около 18:00 в Кировском районе. По словам очевидцев, звук был похож на сильный хлопок. Сильную волну ощутили жители ближайших домов.

«В квартирах с открытыми окнами поднялись шторы, дом на секунду пошатнулся» — рассказали очевидцы.

Затем на территории произошел пожар. К предприятию после хлопка прибыли минимум пять пожарных расчетов. В результате хлопка есть пострадавшие, им оказывают необходимую медицинскую помощь. При пожаре произошло частичное обрушение конструкции. Причина ЧП носит техногенный характер.

Как отметила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная систем сброса давления, предусмотренная техникой безопасности. На месте работает комиссия, которая установит все причины и обстоятельства произошедшего.

