В Подмосковье в марте продажи фруктов выросли почти на 10%

Продажи свежих фруктов в Подмосковье в марте превысили 26,7 млн кг, что на 9,75% больше февральского показателя. Яблок было реализовано свыше 6,9 млн кг, рост составил 9% к предыдущему месяцу. Продукция проходит обязательный ветеринарный контроль, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Качество продукции контролируют специалисты государственной ветеринарной службы Московской области. За март они провели 12 056 исследований с применением органолептики, люминоскопии и нитратометрии. По итогам проверок с реализации сняли более 94 кг фруктов, не соответствующих установленным требованиям.

В ведомстве подчеркнули, что регулярный мониторинг позволяет поддерживать высокий уровень продовольственной безопасности и доверие потребителей. Весной традиционно растет интерес к здоровому питанию: жители региона выбирают апельсины, груши, бананы и другие фрукты как источник витаминов и микроэлементов после зимнего периода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.