сегодня в 17:06

Вооруженный мужчина проник на территорию завода в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском городском округе задержали 29-летнего жителя столицы, который незаконно проник на охраняемый объект, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии Московской области.

Инцидент произошел в Хотькове. На опубликованных кадрах видно, как молодой человек проникает на охраняемую территорию завода.

Прибывшие по сигналу «Тревога» сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. При обыске у задержанного обнаружили предмет, внешне схожий с пистолетом.

Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

