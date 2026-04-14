В Клину начали выездную вакцинацию животных от бешенства

Выездная вакцинация домашних животных стартовала в городском округе Клин 13 апреля. Ветеринары бесплатно прививают кошек и собак отечественной вакциной «Рабикан» во дворах и населенных пунктах округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая выездная вакцинация прошла 13 апреля во дворах домов на улице Карла Маркса и в Бородинском проезде. Процедура проходит практически безболезненно для животных, хотя некоторые питомцы начинают волноваться заранее.

Прививку делают бесплатно вакциной «Рабикан». Препарат безопасен и начинает формировать защиту через 5–7 дней после введения. Вакцинацию необходимо проводить ежегодно, так как откладывание процедуры повышает риск заражения.

«Прививки от бешенства делать обязательно, потому что эта болезнь опасна не только для животных, но и для человека. Лечения нет, только смертельный исход, если вовремя не начать», — рассказала ведущий ветеринарный врач Клинской участковой ветеринарной лечебницы Людмила Ермолова.

До 6 мая мобильные бригады будут работать в разных точках округа — в деревнях, поселках, СНТ, на улицах Клина и Высоковска. В 2025 году в округе привили более 10 тысяч животных, в том числе свыше 5 тысяч кошек и почти 6 тысяч собак.

