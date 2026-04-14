Врач Подмосковья объяснил, что выбрать ребенку МРТ, КТ или рентген

Заведующий лучевой диагностикой МОДКТОБ Антон Фомченко рассказал, какой метод исследования безопаснее и эффективнее при травмах у детей в Подмосковье. Специалист подчеркнул, что выбор диагностики зависит от характера повреждения и определяется врачом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Если ребенок получил травму, решение о проведении МРТ, рентгена или КТ должен принимать врач. Самостоятельно выбирать метод исследования не рекомендуется, так как только специалист может оценить клиническую ситуацию и определить необходимый объем диагностики.

«Каждый метод диагностики имеет свои особенности. Например, рентген — первый шаг при подозрении на переломы или повреждения костей. Но в свою очередь КТ дает более детальные послойные снимки, чем рентген. Может быть полезна для оценки сложных травм костей и некоторых мягких тканей. МРТ отлично визуализирует мягкие ткани: связки, мышцы, хрящи, позвонки. Часто используется, когда нужно детально изучить не костные структуры», — прокомментировал заведующий лучевой диагностикой МОДКТОБ Антон Фомченко.

В ряде случаев для уточнения диагноза врач может назначить сразу несколько исследований. По словам специалиста, это не является избыточной мерой, а позволяет получить полную картину состояния ребенка и выбрать оптимальную тактику лечения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.