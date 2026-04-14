«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за ветра

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на территории столицы и Московской области из-за сильного ветра с порывами до 15 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения в регионе будет действовать до 21:00 14 апреля.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

Аналогичный уровень погодной опасности действует на территории Смоленской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей Центрального федерального округа (ЦФО). Кроме того, «оранжевый» уровень действует на территории Ярославской области.

