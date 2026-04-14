Некорректно и по-хамски: юрист о высказываниях Гордон о сроке Чекалина

Публичные обвинения в адрес суда могут обернуться юридическими рисками, а несогласие с приговором нужно оспаривать через инстанции, сообщила РИАМО руководитель юридической компании «Шабанова и партнеры» Виктория Шабанова, комментируя высказывания своей коллеги Екатерины Гордон о ситуации с семьей Чекалиных.

«Человек, который ведет бизнес, несет за него ответственность. Все забывают о том, что люди априори совершили преступление, а незнание закона не освобождает от ответственности. Почему-то малый бизнес, в том числе я, платит налоги, а кто-то решил, что можно вывести деньги за рубеж. В то время, когда у страны тяжелое положение, кто-то решил на этом нажиться. И при этом люди начинают плакать, когда наступает реальное наказание», — сказала Шабанова.

Она добавила, что с профессиональной оценки, Гордон тоже может получить последствия за такие высказывания.

«Гордон даже не адвокат, как она может судить о правильности вынесенного приговора? Нельзя просто осуждать вынесенные решения. Есть правовые рычаги воздействия: если ты считаешь, что решение неправомерно, иди в вышестоящую инстанцию, обжалуй, придавай этому огласку официально через СМИ, через телеканалы. Но вот эти публичные эмоциональные заявления — это другая история», — отметила юрист.

Шабанова обратила внимание на то, что прокурор запрашивал для Чекалина больше, но суд срок снизил.

«У него есть право обжаловать, есть право в дальнейшем выйти по УДО. И точно не Гордон будет решать, правомерно это решение или нет — этим занимается вышестоящая судебная инстанция, люди, которые прошли квалификационный отбор, назначены на должности президентом. Ей как раз не стоит в такой форме осуждать решения суда и тем более говорить о „живодерстве“ судебной системы. Это выглядит, мягко говоря, некорректно и по-хамски», — заключила эксперт.

Ранее Гордон эмоционально высказалась о ситуации, которая сложилась с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной) и ее бывшим мужем Артемом. Пока мать четверых детей борется с раком четвертой стадии, отца семейства приговорили к 7 годам колонии. Гордон назвала происходящее «живодерством, а не юриспруденцией» и заявила, что Чекалин попросил ее стать общественным защитником.

