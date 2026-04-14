Мария Кожевникова отказалась от магазинных овощей и фруктов

Актриса Мария Кожевникова заявила, что перестала покупать овощи и фрукты в магазине и решила выращивать их самостоятельно в теплице, сообщает Общественная Служба Новостей .

Звезда сериала «Универ» рассказала, что семья не доверяет качеству магазинных продуктов. Поэтому было принято решение создать большую теплицу и самостоятельно выращивать овощи и фрукты.

«Мы делаем большую теплицу, все сами будем сажать, хочется есть прямо с кустов, а не из магазина. К сожалению, есть весь год такие свежие овощи и фрукты не получится, поэтому пока саженцы будут расти, придется искать витаминную замену в виде семечек, злаков, трав и иных природных продуктов», — сказала актриса.

Кожевникова отметила, что идея перейти на продукты собственного огорода принадлежит ей. Остальные члены семьи поддержали это решение.

По словам актрисы, выращенные самостоятельно овощи и фрукты позволяют контролировать качество питания и быть уверенными в составе продуктов.

