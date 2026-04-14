«Русский язык вытесняют»: политолог объяснил смысл новых требований ВНЖ в Казахстане

«Вряд ли речь идет о том, что Казахстан собирается таким образом ограничить приток мигрантов — будь то россияне либо жители соседних республик, таких как Узбекистан, Киргизия. Дело не в этом. Вопрос скорее в политике. Месяц назад в Казахстане прошла конституционная реформа, и одно из направлений этой реформы — снижение статуса русского языка», — сказал Сипров.

Он напомнил, что ранее в Казахстане было два равноправных государственных языка — казахский и русский. При этом большинство населения и в быту, и в работе используют русский язык.

«Националистический вектор управления этой республикой, как он сформировался в начале девяностых годов, после того как на Казахстан буквально с неба свалился суверенитет, так никуда и не исчез. И вот сейчас русский язык мягко вытесняется из делопроизводства в официальных учреждениях. А мера по обязательному знанию казахского языка для получения вида на жительство является своего рода закреплением этой политики по вытеснению русского языка и снижению его статуса», — пояснил политолог.

Сипров уточнил, что по Конституции Казахстана русский язык по-прежнему является государственным, но на уровне законов этот статус размывается.

«Ведь требуется знание казахского языка, несмотря на то что государственных языков в Казахстане по-прежнему два. В этом, пожалуй, и состоит смысл этого, на первый взгляд, и с экономической точки зрения, безусловно, нелепого закона, который сейчас приняли в Казахстане», — отметил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.