Мария Кожевникова рассказала, как худеет после праздников

Актриса Мария Кожевникова поделилась способом быстро вернуть форму после праздничных застолий. По словам артистки, ключевую роль играют сон, питание и физическая активность, сообщает Общественная Служба Новостей .

Звезда сериала «Универ» отметила, что первым делом восстанавливает режим сна. По ее словам, именно во время полноценного отдыха нормализуется гормональная система, что помогает организму быстрее прийти в форму.

«Вся гормональная система восстанавливается во время сна, поэтому лучше не засиживаться допоздна. Но я творческий человек, и есть у меня грешок такой, но борюсь с этим. Конечно, важную роль играет и питание, прием витаминов, я часто сдаю анализы, чтобы понять, каких микроэлементов не хватает в моем организме», — сказала Кожевникова.

Актриса добавила, что обязательно возвращается к физическим нагрузкам. В программу входят кардиотренировки и другие виды активности.

По мнению Кожевниковой, внешний вид напрямую зависит от внутреннего состояния и общего здоровья организма.

