Мария Кожевникова рассказала, как худеет после праздников
Фото - © Екатерина Лызлова / Фотобанк Лори
Актриса Мария Кожевникова поделилась способом быстро вернуть форму после праздничных застолий. По словам артистки, ключевую роль играют сон, питание и физическая активность, сообщает Общественная Служба Новостей.
Звезда сериала «Универ» отметила, что первым делом восстанавливает режим сна. По ее словам, именно во время полноценного отдыха нормализуется гормональная система, что помогает организму быстрее прийти в форму.
«Вся гормональная система восстанавливается во время сна, поэтому лучше не засиживаться допоздна. Но я творческий человек, и есть у меня грешок такой, но борюсь с этим. Конечно, важную роль играет и питание, прием витаминов, я часто сдаю анализы, чтобы понять, каких микроэлементов не хватает в моем организме», — сказала Кожевникова.
Актриса добавила, что обязательно возвращается к физическим нагрузкам. В программу входят кардиотренировки и другие виды активности.
По мнению Кожевниковой, внешний вид напрямую зависит от внутреннего состояния и общего здоровья организма.
