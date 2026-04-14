Ферма по выращиванию клариевого сома в Коломне увеличит производство

Ферма по выращиванию клариевого сома в селе Шеметово городского округа Коломна за три года достигла стабильных объемов производства и планирует расширение.

В селе Шеметово городского округа Коломна фермеры открыли ферму по выращиванию клариевого сома с использованием установки замкнутого водоснабжения. Проект был реализован после отказа от свиноводства из-за роста стоимости кормов и ограниченности площадей. Новая технология аквакультуры высокой плотности позволяет получать большие объемы продукции на небольшой территории.

Ферма занимает 10 бассейнов общим объемом 40 кубометров воды. Годовой объем производства достигает 20 тонн рыбы с возможностью увеличения до 25 тонн. Клариевый сом позволяет выращивать до 300 кг рыбы на кубометр, что в шесть раз превышает показатели традиционных видов рыб. Себестоимость килограмма продукции составляет около 220 рублей, отпускная цена — 300 рублей, а валовая маржа — порядка 80 рублей на килограмм. Основные расходы связаны с отоплением, которое обходится примерно в 10 тысяч рублей в месяц.

Производственный цикл длится полгода, что позволяет получать два урожая в год. Ферму обслуживают три сотрудника. После трех лет работы предприятие вышло на стабильный сбыт и готовится к запуску новой площадки для увеличения объемов производства и укрепления позиций на рынке аквакультуры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.