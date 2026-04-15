В Самаре мать довела ребенка до попытки суицида, а потом пырнула ножом соседа

Красноглинский районный суд Самары признал виновной местную жительницу 1983 года рождения в многолетних издевательствах над несовершеннолетней дочерью, причинении тяжкого вреда здоровью соседа и угрозе убийством, сообщает 63.RU .

Установлено, что мать избивала и унижала свою дочь. Девочка не выдержала постоянного стресса и несколько раз пыталась совершить суицид. Однако ее удалось спасти.

Помимо этого, обвиняемая ударила ножом своего соседа, причинив мужчине тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Во время судебных разбирательства жительница Самары находилась под домашним арестом. В это время дочь написала на мать еще одно заявление из-за оказанного на нее давления. В настоящее время девочка проживает в другом городе с отцом и отказалась общаться с матерью.

Самарский суд признал обвиняемую виновной по трем статьям и приговорил к 9 годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

