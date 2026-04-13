«Ходи и оглядывайся»: россиянин преследует экс-жену и угрожает убить дочь

Женщина из Санкт-Петербурга опубликовала в социальных сетях обращение, в котором описала многолетний кошмар, устроенный ей бывшим мужем. По словам пострадавшей, мужчина терроризирует не только ее саму, но и пожилых родственников — мать и бабушку, а также угрожает расправой их общему малолетнему ребенку.

Агрессор регулярно наносит оскорбительные надписи на стенах подъезда и на кузове автомобиля. В ночное время он приходит к дому и с силой колотит в дверь, забрасывает окна камнями, а также непрерывно звонит и отправляет угрозы. Помимо угроз физической расправой и порчи имущества, мужчина открыто заявляет о намерении убить дочь и других членов семьи.

Теперь петербурженка ищет для себя юридическую помощь. Пострадавшая уже подала заявление в полицию. 29 марта 2026 года она дополнительно направила обращение в прокуратуру и надзорные органы с просьбой принять меры.

Ситуация серьезно сказывается на психологическом состоянии женщины и ее семьи. По ее словам, поведение бывшего мужа непредсказуемо, что делает невозможным нормальную повседневную жизнь — она не знает, чего ожидать в любой момент. Семья живет в постоянной тревоге и неопределенности.

Женщина с ребенком оказалась вынуждена экстренно покинуть собственное жилье из соображений личной безопасности. Семья лишилась налаженного быта: малышке пришлось уйти из детского сада, в который удалось попасть с большим трудом, а также прекратить посещение секций и кружков.

По словам пострадавшей, речь идет не о рядовом семейном конфликте — ситуация вынудила ее бросить все, что выстраивалось годами, и уехать в неизвестность. Стабильность, которую она долго и упорно создавала для себя и ребенка, оказалась разрушена в одночасье. Мать с дочерью на руках фактически утратила право спокойно жить в собственном доме.

Женщина обратилась к пользователям Сети с просьбой распространить информацию о ее ситуации. По словам петербурженки, публичное внимание служит для нее защитой и лишает ее обидчика возможности действовать скрытно.

